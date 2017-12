Alan Ruschel: “Quero agradecer do fundo do meu coração” Alan Ruschel

“Primeiramente quero agradecer a Deus por estar me proporcionando tudo isso. Por reconhecer nosso esforço, digo nosso porque não foi um mérito só meu mas da Chapecoense, que me ajudou. Quero agradecer do fundo do meu coração o que fizeram por mim e por nós”. Foi assim que o jogador Alan Ruschel agradeceu o prêmio Brasileiros do Ano, realizado nesta terça-feira, no Tom Brasil, em São Paulo, pela revista IstoÉ.

Eleito Brasileiro do Ano no Esporte, Alan Ruschel foi um dos seis sobreviventes do mais grave acidente aéreo no mundo esportivo. Recuperado de uma lesão na coluna, o jogador já marcou gol até contra o Roma e planeja novas vitórias com a Chape no ano quem.