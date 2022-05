Alan Kardec relata conflitos na China e comenta retorno ao futebol brasileiro: ‘Quatro possibilidades’

Revelado pelo Vasco e com passagens por Internacional, Santos, Palmeiras e São Paulo, o atacante Alan Kardec está próximo de ser anunciado como novo reforço de um time brasileiro. Depois de passar seis anos no futebol chinês, o atacante voltou ao Brasil e quer voltar a atuar na abertura da janela de transferências, em julho. As informações são do podcast Gringolândia, do GE.

De acordo com Kardec, ele sofreu com a falta de pagamentos de salários em seus dois últimos clubes: o Chongqing Dangdai e o Shenzen FC. A falta de remuneração foi um dos fatores que pesaram em seu retorno para o Brasil. “A princípio é um 70%/30% (chance para ficar no Brasil). Porque inclusive, você vê como são as coisas, a janela fechou no dia 12 de abril. No dia 09 chegou uma carta na mesa do diretor que eu tinha uma proposta oficial para voltar ao Brasil. ‘Não estão conseguindo me pagar? Tem alguém que vai ajudar a me pagar’. Enrolaram e deixaram a janela fechar”, detalhou o jogador.





O atacante ainda ressaltou que existe quatro times interessados em seu futebol. “Regiões Sul e Sudeste (possibilidades atuais). Foram quatro quentes aí. Duas propostas chegaram no dia 9 de abril, e depois quando eu cheguei (no Brasil), meu empresário comentou comigo que tem quatro possibilidades”, explicou.

No futebol chinês, Alan Kardec atuou em 126 partidas e anotou 69 gols. Uma vez no Brasil, ele está realizando treinamentos individuais para manter a forma física.