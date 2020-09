Alan Kardec marca no início, e Chongqing bate o Tianjin Teda pelo campeonato chinês Com gol no primeiro minuto, brasileiro abre caminho para vitória e coloca equipe na 6ª posição do Grupo B. Tianjin perdeu pênalti no fim da partida

Com um gol de Alan Kardec no primeiro minuto de jogo, o Chongqing Dangdai venceu o Tianjin Teda fora de casa por 2×1, pela 9ª rodada do campeonato chinês. Mierzejewski ampliou aos 22 da etapa inicial, e Hui

Jiakang descontou para o time da casa aos 17 do segundo tempo; no fim da partida, o Tianjin teve a chance do empate em cobrança de pênalti, mas desperdiçou.

Alan Kardec valorizou o bom resultado fora de casa, mas ressaltou a pressão exercida pelo Tianjin em busca do gol de empate:

– Conseguimos fazer um gol cedo e ampliar ainda no primeiro tempo. Mas o time deles foi pra cima no segundo, acabamos pressionados e só garantimos a vitória porque nosso goleiro pegou um pênalti no fim. Nosso time precisa ficar mais ligado. Foi um resultado muito importante, sabemos das dificuldades para buscar a classificação, mas temos chances e vamos brigar – disse.

Com o resultado, o clube do atacante brasileiro chegou ao 6º lugar do Grupo B da competição, com nove pontos em nove jogos. Já o Tianjin amarga a lanterna, com apenas um ponto. Na próxima rodada, o Chongqing de Alan Kardec recebe o Hebei, enquanto o Tianjin encara o Beijing Guoan fora de casa.

