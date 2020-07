Alan Franco e Junior Alonso, contratados pelo Galo, não tem data para se apresentarem aos mineiros O equatoriano está em Miami, nos EUA, esperando autorização do governo brasileiro para poder embarcar. Alonson segue no Paraguai, na mesma situação de Franco

Um dos primeiros reforços confirmados pelo Atlético-MG, o meia Alan Franco, que pertencia ao Independiente Del Valle, do Equador, ainda não pôde se apresentar ao time mineiro. Uma portaria do governo brasileiro está impedindo que estrangeiros entrem no país por conta da pandemia do novo coronavírus.

A contratação de Franco se deu há mais de um mês e o jogador e seu agente, Peter Graetzer estão tentando vir para o Brasil via Estados Unidos. O volante aguarda aval do governo brasileiro para desembarcar em Belo Horizonte e está em Miami na espera.

A escolha de Miami para vir ao Brasil pode ser pela facilidade de voos diretos, já que não há malha aeroviária direta vindo do Equador para terras brasileiras.

Alan Franco acertou com o Galo por quatro anos e atende alguns requisitos pedidos por Jorge Sampaoli, como juventude, ele tem 21 anos e versatilidade dentro de campo, já que poderá jogar tanto de meia quanto de volante no meio de campo.

Outro reforço estrangeiro do time mineiro, zagueiro Junior Alonso, contratado junto ao Lille-FRA, também não tem data para chegar a Belo Horizonte, devido ao mesmo problema de Alan Franco. Ele está no Paraguai e tem a mesma situação de Franco: precisa de uma autorização para entrar no Brasil e obter seu visto de trabalho.

O alvinegro de Minas foi às compras na pausa forçada do futebol causada pela pandemia do novo coronavírus. Foram contratados os zagueiros Bueno e Junior Alonso, os meio campistas Léo Sena e Alan Franco, e os atacantes Keno e Marrony.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também