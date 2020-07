Alan Franco é apresentado e faz discurso otimista por títulos no Galo O equatoriano já está treinando com os colegas de time. Ele destacou a facilidade na comunicação com a comissão técnica para a sua adaptação no Atlético-MG

Após fazer seu primeiro trabalho com o elenco, na segunda-feira, 20 de julho, o meia/volante Alan Franco, de 21 anos, foi apresentado oficialmente pelo Atlético-MG nesta terça-feira, 21.

O equatoriano, que veio do Independiente Del Valle-EQU, fez os elogios de praxe sobre a estrutura do clube, discorreu sobre seu estilo de jogo e demonstrou que está animado com a vinda para o Galo.

-Expectativa alta, venho para ajudar o clube, é uma grande instituição e estou muito contente de estar no Atlético”, disse. “Quando apareceu a oportunidade, fiquei contente por tudo que me foi apresentado e agora aqui é muito melhor do que imaginei-disse o meia, que assinou contrato até junho de 2024.

–A estrutura é de primeiro nível, nível europeu, estou muito cômodo, e isso ajuda a evolução nos treinamentos-acrescentou.

Sobre seu jeito de atuar, Alan Franco reforçou sua versatilidade no meio de campo, característica que agrada Jorge Sampaoli.

-Posso me adaptar a qualquer sistema de jogo”, frisou. “Principal característica é associar-me bem, gosto do jogo coletivo, gosto de defender, atacar, pisar muito na área. Espero aos poucos ir demonstrando meu futebol-contou Franco, que vê o alvinegro pronto para disputar títulos.

-O clube entra para brigar por tudo, tem muitos bons jogadores, fez boas contratações. Isso prova que o clube quer disputar tudo. E esse é meu objetivo.-disse.

Alan Franco terá outro fator importante para sua adaptação no time mineiro: a facilidade de comunicação com a comissão técnica. Todos falam espanhol e as instruções de Jorge Sampaoli deverão ser compreendidas mais rapidamente.

-Eu creio que por isso vai ser mais fácil, porque o técnico fala espanhol. E vou procurar aprender português também-completou.

O Galo ficou com 65% dos direitos de Alan Franco. O Independiente Del Valle seguirá dono de 35% dos direitos econômicos de Alan Franco. O Galo pagou R$ 12,8 milhões pelo restante dos seus direitos volante.

