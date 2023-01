Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 19:03 Compartilhe





Apesar do forte calor, o Fluminense teve uma vitória tranquila na estreia pelo Campeonato Carioca. Contra o Resende, que se preparou durante 40 dias, o Tricolor teve uma atuação correta e venceu por 2 a 0. Ao sair do banco de reservas, Alan recebeu um passe ‘açucarado’ do estreante Keno e sofreu o pênalti. Na cobrança, estufou a rede e mostrou que pode contribuir para um elenco que chega mais fortalecido nesta temporada.

– É sempre bom marcar e começar assim dá um alívio. Eu trabalhei muito nas férias. Fui para os Estados Unidos e voltei para focar nos treinos. Isso está fazendo a diferença desde o começo. Espero ter uma sequência maior esse ano, poder fazer a diferença da melhor maneira e quando tiver a oportunidade voltar a marcar – afirmou.





Ao ser questionado sobre o novo ano, o atacante disse que chegou já com a temporada em andamento em 2022 e teve dificuldade para ter ritmo de jogo. Com isso, se preparou bem durante as férias para chegar mais forte e aproveitar as chances. Diante do Resende, foram poucos minutos, mas conseguiu se movimentar bem e aproveitar a oportunidade.

– O recado do Diniz vai ser sempre ser vontade, correr e fazer gol. Recebi um ótimo passe do Keno, sofri o pênalti e pude fazer o gol – disse, antes de completar:

– É importante ter um grupo qualificado. No ano passado, cheguei no meio da temporada e é difícil entrar no ritmo e pegar as coisas andando. Começar o ano do zero junto com a equipe, vai me dar um ânimo a mais. A gente tem que saber que tem um grupo qualificado e que está pronto para jogar. Com o Diniz é isso, quem estiver melhor vai jogar e eu espero estar à altura para corresponder – acrescentou.

Por fim, o jogador falou sobre a estratégia de iniciar o Estadual já com o time titular, algo que não aconteceu com os rivais.

– Isso vai de estratégia. Cada um tem sua forma de trabalhar, essa foi a forma que o Diniz achou. Nós confiamos e trabalhamos. Hoje ele optou por isso e graças a Deus conseguimos a vitória – elucidou:

– Um dia muito quente, um time que está se preparando há muito mais tempo que a gente e jogamos de igual para igual. Hoje o futebol está muito profissional e não cabe mais esse relaxamento. Todos os atletas que estavam de férias estavam trabalhando – finalizou.

