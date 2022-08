Alan é registrado no BID e pode estrear pelo Fluminense quando tiver condições físicas

Parceria Lance & IstoÉ 05/08/2022 - 13:00 Compartilhe

Depois de muita espera, o atacante Alan está, finalmente, inscrito pelo Fluminense no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O nome do jogador foi publicado nesta sexta-feira e agora ele está liberado para estrear assim que estiver em condições físicas. O contrato do campeão brasileiro em 2010 pelo clube é até a metade 2024.

Alan, vale lembrar, não conseguiu ser inscrito a tempo de poder disputar a Copa do Brasil. O processo burocrático envolvendo um jogador que se naturalizou chinês é lento. O último documento vindo do país chegou na semana passada e o Flu já tinha dado entrada no processo do visto de trabalho estrangeiro.

Com relação à parte física, Alan segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. As primeiras informações eram que o problema não era grave, mas acabou não se confirmando. O jogador segue no processo de transição para voltar a treinar com o restante dos companheiros e, enfim, ficar à disposição de Fernando Diniz.

​Alan ocupará uma das cinco vagas de estrangeiros do elenco do Flu ao lado do colombiano Jhon Arias, do equatoriano Mario Pineida, do argentino Germán Cano e do uruguaio Michel Araújo.

O último gol de Alan foi pelo Guangzhou Evergrande, da China, em 11 de agosto do ano passado, na goleada sobre o Qingdao por 5 a 0. Nos últimos 10 meses, o atacante tem apenas oito jogos, todos pela seleção chinesa.

