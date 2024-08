Alain Delon será sepultado ao lado de seus 35 cães

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2024 - 9:50 Para compartilhar:

ROMA, 21 AGO (ANSA) – O ator francês Alain Delon será sepultado no próximo sábado (24) em sua propriedade em Douchy, na França, ao lado de seus 35 cães na capela construída por ele 20 anos atrás. Esse foi o último pedido do astro do cinema, que optou por um funeral privado, sem holofotes.

O artista deixou os filhos Alain-Fabien, Anouchka, Anthony e o cachorro Loubo.

Sua ex-companheira Hiromi Rollin, acusada de maus-tratos contra a estrela, foi banida da cerimônia pelos familiares.

Delon faleceu aos 88 anos no último domingo (18). A reta final de sua vida foi marcada por problemas de saúde, incluindo um AVC em 2019. Um de seus filhos, Anthony, chegou a mencionar que o pai tinha vontade de recorrer ao suicídio assistido, mas as causas da morte do ator não foram reveladas.

Ganhador de inúmeros prêmios ao longo da carreira, o artista fez sua primeira aparição nas telonas em 1957, quando interpretou um matador de aluguel em “Uma Tal Condessa”. Ao todo, o francês estrelou mais de 80 filmes, como os clássicos “O Sol por Testemunha” e “Cidadão Klein”.

“Alain Delon desempenhou papéis lendários e fez o mundo sonhar, emprestando seu rosto inesquecível para virar nossas vidas de cabeça para baixo. Melancólico e popular, ele era mais que uma estrela: era um monumento francês”, disse o presidente Emmanuel Macron sobre a morte do ator. (ANSA).