Alain Delon e as mulheres

Sem as mulheres e as atrizes, seja em questões de amor, amizade ou família, Alain Delon, falecido neste domingo aos 88 anos, teria sido, segundo suas próprias palavras, apenas “a sombra do ator e do homem” que foi.

“Nunca me passou pela cabeça ser ator. Entrei na profissão e continuei atuando por causa das mulheres e para as mulheres”, afirmou aos 87 anos no prefácio de “Alain Delon, Amores e Memórias”.

A lista de nomes femininos nesse livro é longa: as atrizes Brigitte Auber, Romy Schneider, Nathalie Delon, mãe de seu filho mais velho, e Mireille Darc, assim como a mãe de seus dois filhos mais jovens, a modelo Rosalie van Breemen.

Delon também compartilhou sets de filmagem com Jane Fonda, Annie Girardot, Claudia Cardinale, Marie Laforêt, Jeanne Moreau, Simone Signoret e Catherine Deneuve.

No entanto, feministas o consideravam “racista, homofóbico e misógino”, segundo o panfleto que circulou quando o ator recebeu a Palma de Honra no Festival de Cannes de 2019.

– Bofetadas e paixão pela Virgem Maria –

“Alguma vez eu disse que tinha esbofeteado uma mulher? Sim. E deveria ter acrescentado que recebi mais bofetadas do que dei. Na minha vida, nunca assediei uma mulher”, defendeu-se Delon.

A primeira a quem rendeu homenagem foi sua mãe, Edith, apelidada de Mounette, que o trouxe ao mundo em 1935.

Em uma entrevista no final de 2018, ele também mencionou “uma paixão louca” pela Virgem Maria.

Na década de 1950, duas jovens foram fundamentais em seu caminho para o estrelato: sua companheira Brigitte Auber o apresentou a Michèle Cordoue, esposa do diretor Yves Allégret.

Michèle Cordoue foi sua amante. “Ela me impôs a seu marido, e ele me deu meu primeiro papel em ‘Quand la femme s’en mêle’ (1957)”, recordava Delon.

– Romance com Romy Schneider –

Alain Delon viveu depois um romance apaixonado com uma jovem atriz nascida em Viena e que chegou à França para se livrar da etiqueta de “Sissi”: Romy Schneider, a quem conheceu durante a filmagem de “Christine” (1958).

No ano seguinte, eles ficaram noivos. Ele tinha 23 anos, ela 20. Durante cinco anos, foram amantes “terríveis” e “magníficos”.

Em 1964, o ator deixou Romy para ficar com Francine Canovas (conhecida profissionalmente como Nathalie Delon), com quem se casou (seu único casamento) e com quem teve um filho, Anthony, nascido nesse mesmo ano.

Mas um vínculo indestrutível continuaria unindo Alain Delon a Romy Schneider: a atriz o procurou, devastada, no dia em que teve que enterrar seu filho de 14 anos, David, em 1981.

Quando ela morreu, um ano depois, Alain Delon escreveu para ela: “Je t’aime, ma Puppelé” (“Eu te amo, minha bonequinha”).

O ator, que preferia o termo “encantador” a “sedutor” porque “a sedução é feita de cálculos, ao contrário do charme”, teve outras conquistas.

São conhecidas suas relações com a cantora Dalida, com Maddly Bamy (futura companheira de Jacques Brel) e Nico, que tocava na banda Velvet Underground.

O filho de Nico, Ari Boulogne (nascido em 1962 e falecido em 2023), afirmou durante toda a sua vida ser filho de Delon. Uma paternidade que nunca foi reconhecida pelo ator.

Depois, Alain Delon compartilhou sua vida com Mireille Darc de 1968 a 1983.

“Ambos sofremos um verdadeiro fracasso, não pude ter filhos”, confessou ela.

“Ela foi a mulher da minha vida” e, “sem ela, eu também poderia partir”, disse Delon após a morte de sua ex-companheira em 2017.

Após um romance com a atriz Anne Parillaud, Delon viveu, desde o final da década de 1980 até 2001, com a holandesa Rosalie Van Breemen.

O casal teve dois filhos em 1990 e 1994, Anouchka (sua favorita, muitas vezes descrita como a “mulher de sua vida”) e Alain-Fabien.

Depois dos 80 anos, Alain Delon se retirou para sua propriedade em Douchy (Loiret) junto com Hiromi Rollin, apresentada como sua dama de companhia, mas que se descrevia como sua parceira. Até que os filhos do ator a expulsaram no verão de 2023, acusando-a de maus-tratos.

