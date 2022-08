Alagoanas entre as últimas campeãs do Macena Open. Nº 1 e italiana ganham mistas

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 20:45 Compartilhe

Terminou na noite deste domingo o Macena Open de Beach Tennis realizado na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Alagoas saiu com título no profissional para encerrar o torneio e os a dupla com o melhor do mundo foram os campeões das duplas mistas no profissional. O evento distribuiu um total de US$ 40 mil em premiação e teve vários recordes.

No último dia foram finalizados os eventos de Duplas Masculina e Feminina no Amador nas categorias A, B, C e D e no profissional foi realizado o torneio BT 10 onde a alagoana Lilian Ferreira e a paulista radicada em Maceió, Agatha Wanderley, faturaram o caneco derrotando no último jogo diante de Maira Pavlak e Brenda Rique por 6/4 7/5: “É perfeito ganhar em casa, cereja no topo do bolo, é meu primeiro torneio no profissional”, disse Lilian que jogou seu primeiro torneio no profissional: “Foi um prazer jogar com a Agatha, ela jogou muito bem e agora vamos por mais, é continuar treinando agora”, comemorou.

https://www.tenisnews.com.br/images/medias/finalmistasmed2.jpg

No masculino o título ficou com o mineiro Matheus Moreira e Jair Neto, de João Pessoa (PB), que superaram na final os irmãos alagoanos Pedro Consiglio, de 19 anos, atual vice-campeão mundial por equipes com o Brasil, e Paulo Consiglio, de 15, por 6/3 6/4: “Energia de jogar aqui é sempre boa, infelizmente não saímos com a vitória, mas parabenizar o Jair e Mateuzinho que fizeram uma excelente partida”, disse Pedro: “É muito bom jogar em casa, apoio muito legal da galera e agora é ir pra cima nos próximos”, completou Paulo.

“Tivemos um quali pesado no BT 400, perdemos no final. Hoje no BT 10 tivemos três jogos no super tie-break difíceis, tivemos um 4 a 2 abaixo para ir embora no meio do caminho , tiramos energia não sei de onde e finalizamos com essa quadra central maravilhosa”, disse Moreira. Jair adicionou: “Matheus é um monstrão, joga demais. Final de semana passado perdi do Pedro e agora consegui a revanche , infelizmente tiramos algumas duplas da casa, mas faz parte, é isso aí”.

Nas mistas o caneco ficou com o número 1 do mundo do masculino, o espanhol Antomi Ramos e a italiana Flaminia Daina, 7ª do feminino, marcando 6/2 6/1 sobre os cariocas Vinicius Font e Joana Cortez, tetracampeões mundiais pelo Brasil por equipes. A dupla mista teve uma final com jogadores todos que estão ou passaram pelo topo do mundo. O evento distribuiu um total de US$ 4 mil e a dupla campeã levou US$ 1.600 para casa.

“Foi um jogaço mais uma vez, já tínhamos jogado em Uberlândia, sabíamos que seria difícil, tivemos que jogar concentrados do início ao fim”, comemorou o espanhol. Daina celebrou a dobradinha: “Fazia um pouco de tempo que não tinha essa sensação de vitória assim, precisava dessa energia, tomara que seja um bom começo para o futuro. Sempre um prazer jogar contra adversários como esse e em uma arena maravilhosa”.

Daina fez dobradinha no torneio uma vez que conquistou a chave de dupla feminina do torneio BT 400 com premiação de US$ 35 mil ao lado da paulista Sophia Chow. No masculino o caneco ficou com os santistas Allan Oliveira e Thales Santos.

Evento de recordes, Macena Open tem saldo positivo

Os números da segunda edição do Macena Open foram grandiosos. Além dos recordes de atletas e de transmissão em streaming, o evento teve um impacto alto na economia não só da cidade, mas também do estado. De acordo com os organizadores, cerca de seis mil leitos de hoteis e pousadas foram utilizados para os jogadores e acompanhantes nas cidades de Marechal, Maceió e Barra de São Miguel. Dados preliminares indicam a movimentação ficou na casa dos R$ 25 milhões para o turismo local, cerca do dobro dos R$ 12,8 milhões do ano passado, contabilizando custos de hospedagem e despesas de turismo local.

O torneio teve 1.680 atletas, o maior número para um evento da Federação Internacional de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis, com recorde de visualizações simultâneas na transmissão de streaming da Play BT com mais de 8.800 mil aparelhos conectados, além de 1.711 partidas realizadas nos cinco dias de partidas.

André Macena celebrou a realização da competição: “Queria agradecer aqueles que acreditaram desde o primeiro momento, Sophia Chow foi campeã do primeiro torneio que era um BT 50 e esta edição crescemos a um BT 400 aqui em Marechal Deodoro onde tivemos o primeiro torneio de Beach Tennis de Alagoas em 2013. Fica o recorde mundial de atletas, o maior em registro da ITF/CBT, recorde de visualizações pelo streaming em um jogo de Beach Tennis. Tudo isso não seria possível sem a ajuda de todos, da Federação Alagoana, Prefeitura de Marechal, Governo do Estado de Alagoas, Hotel Ponta Verde que junto com a Prefeitura fez uma transformação e posso dizer que temos uma nova Praia do Francês. Tudo começou com a comemoração de um aniversário que virou uma realidade e um torneio com todo esse profissionalismo. Sempre buscamos melhorar e a perfeição . Pudemos receber os melhores do mundo, ídolos. Fomos premiados além dos números com incríveis jogos e muito respeito, André Baran, Vini Font e que final tivemos no masculino e no feminino”, disse André Macena, organizador do evento.

“É um momento muito especial para Marechal, completou 431 anos de sua fundação, a terra do primeiro presidente do Brasil e veio um torneio de excelência do esporte como esse. Só temos a parabenizar ao Macena, a Federação, Confederação Brasileira de Tênis, Hotel Ponta Verde, todos os atletas que abrilhantaram tanto esse torneio. Não tem desculpa para não ter o Macena Open em 2023, vocês podem contar com o apoio da Prefeitura, nós vamos continuar incentivando o esporte, fortalecendo o turismo e abrindo as portas de Marechal Deodoro e da Praia do Francês para receber todos”, disse Cláudio Filho, o Cacau, prefeito de Marechal Deodoro.

Gilson França, presidente da Federação Alagoana de Tênis, garantiu a realização do evento para a próxima temporada: “Queria deixar registrado que sem o apoio do André Macena não teríamos conseguido nada disso, agradecer o prefeito. Já estamos garantido aqui o torneio do ano que vem, o apoio da CBT que sem ela não conseguimos nada. Estaremos aqui, preparem os hoteis para 2023”

Mauro Vasconcelos, diretor do Hotel Ponta Verde Francês, reiterou: “O que o Macena fez aqui, deixou um legado histórico para a cidade e para o estado. Como empresário é uma honra ter pessoas como você que sonhou grande e transformou nesse grande evento. Só quero dizer uma coisa, que continue sonhando grande aqui na Praia do Francês que o Hotel Ponta Verde e o Prefeito Cacau continuamos segurando junto a parceria para manter o torneio aqui e bater novos recordes”.

Resultados do Torneio amador nas categorias A,B e C – https://tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/14636 . Resultados da Categoria D – https://tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/14649

