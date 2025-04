‘Aladdin’ vai virar filme de terror

Depois do Ursinho Pooh e de Mickey Mouse, chegou a vez de Aladdin ganhar um filme de terror. Dirigido e estrelado por Bradley Stryker (Terrifier 3), Aladdin: The Monkey’s Paw será uma “reimaginação sombria e sobrenatural” do clássico da Disney e se passará no Reino Unido atual.

Produzido pela Empire Studios, o filme tem roteiro de Charley McDougall (Legend of Lizard Man) e conta ainda com Nick Sagar (Queen of the South), Ricky Norwood (EastEnders) e Montana Manning (Tell Me Everything) no elenco.

De acordo com a sinopse oficial, Aladdin: The Monkey’s Paw seguirá um jovem londrino que “herda uma antiga pata de macaco que realiza desejos, mas descobre que cada pedido tem um preço esmagador. Com as pessoas à sua volta se tornando vítimas dessa maldição, ele precisa enfrentar um mal crescente – e a força demoníaca que se alimenta de cada desejo feito”.

“Sempre quisemos explorar o terror através de uma lente pessoal – não só os sustos, mas o custo humano dos desejos”, disse McDougall ao site Deadline. “Essa história vem nos assombrando há anos e chegou a hora de libertá-la. Os melhores filmes de terror te assombram por muito tempo após os créditos subirem. É isso o que [Aladdin: The Monkey’s Paw] faz. [A história] é afiada, emocionante e cheia de sustos feitos do jeito certo. Não estamos fazendo apenas mais um filme de terror – estamos construindo um mundo em torno de um conceito verdadeiramente icônico. A pata, a mitologia, os personagens – tudo está no filme.”

“Esse filme será muito divertido”, completa Stryker. “É sobre os altos e baixos do que acreditamos ser nossos sonhos e desejos… E então nós mergulhamos isso num filme de gênero em que os riscos nunca foram mais diabólicos e divertidos.”

Por enquanto, o longa não tem data para estrear. As filmagens começam em maio no Reino Unido.

Aladdin é o terceiro clássico da Disney a inspirar um filme de terror nos últimos anos. Em 2023, o personagem infantil Ursinho Pooh ganhou uma versão sinistra em Ursinho Pooh: Sangue e Mel, que ganhou uma sequência em 2024. Já a primeira versão do Mickey Mouse, conhecida como Steamboat Willie, caiu em domínio público, evento que foi aproveitado pelos cineastas por trás de Steamboat Willie: Blood on the Water, lançado em 2024.

A animação clássica de Aladdin, bem como seu remake em live action, estão disponíveis no Disney+.