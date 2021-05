Alaba pode ser anunciado pelo Real Madrid nas próximas horas Jogador austríaco esteve na capital espanhola na última terça-feira em busca de uma casa para morar. Clube merengue quer oficializar contratação ainda nesta semana

O Real Madrid quer anunciar a contratação de Alaba ainda nesta semana. Segundo a “Gol TV”, o austríaco esteve na capital espanhola na última terça-feira visitando casas para morar a partir da próxima temporada. No entanto, o atleta não esteve dentro do clube merengue.

Segundo as informações da imprensa local, o camisa 27 deve assinar um contrato por cinco temporadas. Além disso, o lateral esquerdo irá receber cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,9 milhões) por ano, valor igual ao que ganha Sergio Ramos.

> Veja a tabela da Eurocopa



Apesar do anúncio estar próximo, a apresentação do austríaco só deve acontecer após a Eurocopa. O ala, que também atua na zaga e no meio de campo, está de férias antes de servir ao seu país no maior torneio de seleções do Velho Continente.

O clube quer preservar Alaba de possíveis perguntas sobre seu futuro durante a competição. A Áustria deve fazer amistosos no próximo dia dois de junho contra a Inglaterra e em seis de junho contra a Eslováquia antes de estrear na Euro.

E MAIS:

Veja também