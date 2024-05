Alaba não entra na pré-lista de 29 jogadores da Áustria para Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 16:51 Para compartilhar:

A Áustria não poderá contar com o seu capitão, David Alaba, lesionado e fora da lista de 29 jogadores anunciada nesta terça-feira (21) pelo técnico Ralf Rangnick para a Euro-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho).

Vítima de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em uma partida do Real Madrid em dezembro, o zagueiro não se recuperou totalmente e por isso vai perder a Eurocopa, mas o capitão austríaco estará presente acompanhando os companheiros na preparação para o torneio europeu.

Alabala, que também joga como lateral-esquerdo e meia, se juntará à seleção austríaca “em 4 ou 5 de junho”, disse Rangnick.

De sua lista de 29 nomes, o técnico terá que descartar pelo menos três até o dia 7 de junho para formar o grupo final que disputará o torneio continental na Alemanha.

A Áustria está no grupo D juntamente com França, Polônia e Holanda.

O meio-campista do Borussia Dortmund Marcel Sabitzer se juntará ao grupo após a final da Liga dos Campeões, que será disputada no dia 1º de junho contra o Real Madrid, em Wembley, na Inglaterra.

— Lista de convocados da Áustria para Eurocopa-2024:

Goleiros (4): Niklas Hedl (Rapid Viena/AUT, 1 jogo internacional), Tobias Lawal (Linz/AUT/0), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise/BEL/36), Patrick Pentz (Bröndby/DIN/5)

Defensores (9): Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg/AUT/2), Kevin Danso (Lens/FRA/18), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/ALE/39), Philipp Lienhart (Freiburg/ALE/19), Phillipp Mwene (Mainz/ALE/11), Stefan Posch (Bologna/ITA/30), Leopold Querfeld (Rapid Viena/AUT/1), Gernot Trauner (Feyenoord/HOL/10), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach/ALE/23)

Meio-campistas (12): Thierno Ballo (Wolfsberg/AUT/0), Christoph Baumgartner (RB Leipzig/ALE/36), Florian Grillitsch (Hoffenheim/ALE/41), Marco Grüll (Rapid Viena/AUT/4), Florian Kainz (Colônia/ALE/27), Konrad Laimer (Bayern de Munique/ALE/34), Alexander Prass (Sturm Graz/AUT/4), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/ALE/78), Romano Schmid (Werder Bremen/ALE/9), Matthias Seidl (Rapid Viena/AUT/3), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/ALE/22), Patrick Wimmer (Wolfsburg/ALE/10)

Atacantes (4): Marko Arnautovic (Inter de Milão/ITA/111), Maximilian Entrup (Hartberg/AUT), Michael Gregoritsch (Freiburg/ALE/53), Andreas Weimann (West Bromwich Albion/ING/23)

