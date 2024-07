Ala nunista do PSDB leva carro de som com falas antigas de Datena a convenção; veja vídeo

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 27/07/2024 - 9:45 Para compartilhar:

Um grupo de integrantes do PSDB que se opõe a José Luiz Datena como candidato à prefeitura de São Paulo pelo partido decidiu “fazer barulho” em frente à convenção da sigla, realizada na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) neste sábado, 27.

Em um carro de som, o grupo identificado como “militância tucana” reproduziu falas antigas do apresentador em que ele faz críticas a gestões tucanas.

Em um dos trechos, Datena diz que o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) “devia estar na cadeia”. O mineiro é um dos nomes mais influentes da legenda no Congresso e se encontrou com Datena nesta semana, antes da candidatura ser oficializada.

Os militantes usavam camisetas com a frase “Respeitem nossa história”. Ao site IstoÉ, Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório paulistano do PSDB e líder da ala nunista da sigla, havia dito que a candidatura de Datena sem passar pela realização de prévias não respeitava a história e os processos democráticos do partido.