Ala hebraica de cemitério de Viena é alvo de vandalismo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 NOV (ANSA) – As autoridades da Áustria abriram uma investigação nesta quarta-feira (1º) para apurar um incêndio que danificou uma sala de cerimônias na parte judaica do cemitério central de Viena.

As chamas atingiram a antecâmara do salão cerimonial na noite da última terça (31), e suásticas foram pintadas com spray nas paredes externas do cemitério.

Os bombeiros e a polícia estão apurando as causas do episódio, que não deixou ninguém ferido, segundo o presidente da comunidade judaica de Viena e líder da Sociedade Religiosa Israelense na Áustria, Oskar Deutsch.

O chanceler austríaco, Karl Nehammer, “condenou veementemente o ataque ao cemitério judeu em Viena”. “O antissemitismo não tem lugar na nossa sociedade. Espero que os autores sejam identificados rapidamente”, publicou ele na rede social X (Antigo Twitter).

Já o presidente do país, Alexander Van der Bellen, disse estar “profundamente chocado” com o incêndio no cemitério e enfatizou que “o número de incidentes antissemitas na Áustria aumentou significativamente nas últimas semanas”. “Isso deve parar”, exigiu.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, em 7 de outubro, diversos ataques contra judeus estão sendo cometidos em países da Europa. Até o momento, o conflito já provocou a morte de 1,4 mil pessoas no território israelense e quase 8,8 mil em Gaza. (ANSA).

