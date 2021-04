Ala da Economia é desocupada após servidor testar positivo para covid-19

Uma ala do 5º andar do Ministério da Economia em Brasília, onde fica o gabinete do ministro Paulo Guedes, precisou ser desocupada nesta quinta-feira, 8, após um servidor testar positivo para a covid-19. Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o funcionário, da área de assuntos parlamentares, não teve contato recente com o ministro, que segue cumprindo agenda normalmente.

A agenda de Guedes previa reunião das 14 horas às 15h20 com o presidente Jair Bolsonaro e das 17 horas às 18h30 com o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.

Os encontros ocorrem em um dia decisivo para o impasse no Orçamento de 2021, que foi aprovado com maquiagem nas despesas obrigatórias.

Segundo relatos colhidos pela reportagem, a ala do 5º andar que foi desocupada fica separada do gabinete do ministro, situado no outro extremo do corredor. Parte dos servidores já vinha trabalhando de forma remota, mas o restante dos funcionários recebeu a mesma orientação por precaução.

Guedes tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 27 de março, quando começaram a ser imunizadas no Distrito Federal pessoas com 71 anos, como é o caso do ministro. Ele deve receber a segunda dose da vacina no fim deste mês.

