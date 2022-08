AL: Recenseadora do IBGE sofre tentativa de estupro enquanto trabalhava

Da Redação 11/08/2022 - 14:22 Compartilhe

Uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) foi vítima de uma tentativa de estupro enquanto fazia a coleta de dados para o Censo 2022, em Jequiá da Praia (AL), na terça-feira (9). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante. As informações são do G1.

De acordo com a vítima, ela estava aplicando os questionários do censo quando bateu na porta do homem, que a convidou para entrar. Após terminar a entrevista, ela foi atacada pelo morador da casa, que tentou forçar o ato sexual. A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda. A polícia foi acionada e prendeu o homem

O suspeito teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da 4ª Vara de São Miguel dos Campos e deve permanecer preso na delegacia da 6ªDRP, até ser transferido para o Sistema Prisional em Maceió.

Em nota, o IBGE informou que prestou apoio à servidora, que está bem e “optou por seguir realizando as atividades em outro setor censitário”. Ainda conforme o instituto, o “boletim de ocorrência será entregue ao Procurador Regional da República, dada a jurisdição federal do caso”

Nota do IBGE na íntegra

“O IBGE vem a público repudiar e lamentar a conduta criminosa praticada contra uma de nossas recenseadoras durante exercício do trabalho de pesquisa, na última segunda-feira, no município de Jequiá da Praia.

As autoridades policiais competentes foram rapidamente acionadas para a devida e necessária investigação. O boletim de ocorrência será entregue ao Procurador Regional da República, dada a jurisdição federal do caso.

O órgão informa ainda que tomou todas as providências de auxílio à vítima desde a ciência da tentativa do crime, ao prestar o indispensável apoio emocional e disponibilizar o corpo técnico especializado do Instituto para o suporte psicológico. Por fim, o IBGE informa que a servidora está bem e optou por seguir realizando as atividades em outro setor censitário.”