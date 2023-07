Al-Rayyan anuncia a contratação do brasileiro Thiago Mendes, ex-alvo do Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 21:04 Compartilhe

Não faz muito tempo, Thiago Mendes demonstrava confiança em retornar ao Brasil para defender o Flamengo. A mulher do jogador chegou a posar com a camisa do clube carioca. Mas não houve acerto com o Lyon e ele acabou permanecendo na França. Nesta sexta-feira, o meio-campista conseguiu realizar o sonho de vestir rubro-negro. Mas no Catar, ao ser oficializado reforço do Al-Rayyan.

Para contar com o brasileiro que estava no Lyon desde 2021, o Al-Rayyan investiu 4,21 milhões de euros (aproximadamente R$ 22,4 milhões). Thiago Mendes havia disputado 143 partidas pela equipe francesa, na qual anotou somente 3 gols.

O jogador de 31 anos assinou contrato até 2025 com o clube do Catar, que divulgou a contratação em suas redes sociais e não poupou elogios para falar do brasileiro revelado no Goiás em 2012 e com passagens pelo São Paulo antes de ser negociado com o Lille e, posteriormente, aos Lyon.

“Thiago Mendes é uma das fortes contratações para ajudar o Al-Rayyan por sua grande experiência nos campeonatos Brasileiro e Francês”, frisou o clube, destacando, ainda, que o volante foi um dos destaques do Lyon nas últimas temporadas.

De acordo com Abdul Hadi Al-Sahli, diretor de mídia do Al-Rayyan, o clube não poupará esforços para montar uma equipe competitiva para apagar o vexame da última edição da Liga do Catar, na qual terminou somente na nona colocação entre os 12 participantes.

