AL: Polícia resgata mulher que foi sequestrada pelo ex-marido

A polícia de Alagoas encontrou nesta sexta (22) uma mulher que havia sido sequestrada pelo ex-marido. A vítima foi encontrada sedada em um motel em Maceió, no Estado de Alagoas. A motivação, de acordo com a polícia, é que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. As informações são do portal Alagoas 24 horas.

Segundo os relatos da mulher, ela foi abordada pelo ex-marido armado com uma faca, quando retornava do trabalho no último sábado (16). Ele a jogou dentro de um veículo, depois a manteve trancafiada e sob ameaças.

Em um momento de distração do suspeito, a vítima conseguiu enviar um áudio para a sua família avisando sobre o ocorrido. Porém, como estava dopada não sabia informar o local para onde tinha sido levada.

A família acionou o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID), do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL).

“Entramos em ação assim que fizeram contato pedindo que entrássemos no caso e, imediatamente, acionei o comando da Capital, a Patrulha da Penha, mobilizei todos que costumam agir e interagir com o Plid porque havia uma situação bastante delicada diante de nós, uma mulher indefesa, dopada, agredida e ameaçada de morte”, relatou a promotora de Justiça Marluce Falcão ao Alagoas 24 horas.

Após ser resgatada, a mulher foi levada para o Hospital da Mulher, no bairro Poço, para receber o atendimento médico necessário. O ex-marido foi preso e levado à Central de Flagrantes, no bairro Pinheiro.

Saiba mais