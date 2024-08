Al-Nassr oficializa a contratação do ex-corintiano Wesley: ‘Novo talento, nova casa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 13:22 Para compartilhar:

Revelação corintiana, o atacante Wesley foi oficializado nesta sexta-feira pelo Al-Nassr, onde será companheiro de Cristiano Ronaldo. O jogador de 19 anos foi definido como talentoso na nova casa e assinou contrato até 2028. Estipula-se que o clube desembolsou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões em sua contratação).

“Novo talento, nova casa. Bem-vindo ao Al-Nassr, Wesley”, anunciou o clube árabe. O atacante recebeu a camisa 80 no clube árabe e posou ao lado do ex-jogador espanhol Fernando Hierro, diretor de esportes do Al-Nassr.

“Amarelo é minha nova cor”, afirmou o atacante, que já trabalhou normalmente das atividades do dia com os novos companheiros. O clube ainda divulgou um vídeo explicando que trata-se de um reforço driblador e “fantástico.”

Além do português Cristiano Ronaldo, Wesley terá companheiros brasileiros no clube Arab e, o que ajudará em sua adaptação e não o deixará solitário. O clube árabe contratou recentemente o goleiro Bento, do Athletico-PR e o lateral-esquerdo Alex Telles. E já contava com o também atacante Anderson Talisca.

Como ainda é um jogador sub-21, Wesley utilizará uma das três vagas disponíveis para estrangeiro jovem no Al-Nassr. Ele chega respaldado pelos cinco gols e três assistências com a camisa do Corinthians no ano e, sobretudo, pela ousadia de partir para cima dos defensores.