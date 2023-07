Al-Nassr é goleado pelo Celta de Vigo em retorno de Cristiano Ronaldo das férias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 20:30 Compartilhe

Cristiano Ronaldo voltou das férias com derrota do Al-Nassr para o Celta de Vigo, da Espanha, por 5 a 0, em amistoso realizado na cidade de Faro em Portugal. O craque português jogou apenas o primeiro tempo da partida, que terminou sem gols, mas viu do banco de reservas o revés dos seus companheiros comandados por Luís Castro, ex-Botafogo.

Ronaldo teve um período maior de férias em relação a seus companheiros pois jogou a última Data Fifa com a seleção de Portugal. O craque de 38 anos voltou para os gramados nesta segunda-feira com a presença especial do seu filho Cristiano Ronaldo Júnior e sua mãe Maria Dolores na arquibancada do estádio.

Em pré-temporada na Europa, o Al-Nassr vinha de duas vitórias contra o Alverca, por 2 a 0, e o Farense, por 5 a 1, ambos os clubes de Portugal. Contra o Celta de Vigo, 13º colocado do último Campeonato Espanhol, o time de Luís Castro encontrou muito mais dificuldade e sofreu após a expulsão do zagueiro Al Amri aos sete minutos do segundo tempo.

Com um a menos e já realizando alguns testes no time titular, o Al-Nassr sofreu dois gols de Larsen, dois de Miguel Rodríguez e um de Gael Alonso para sacramentar a derrota por 5 a 0. O clube saudita ainda tem um amistoso marcado contra o Benfica, atual campeão português, na próxima quinta-feira.

Depois de enfrentar o maior campeão de Portugal, o Al-Nassr de Luís Castro segue sua turnê amistosa para o Japão, em torneio de pré-temporada para enfrentar o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão, nos dias 25 e 27.

Depois do jogo, o astro português falou do seu atual momento no futebol. “Não volto ao futebol europeu, a porta está completamente fechada. Tenho 38 anos, também o futebol europeu perdeu muita qualidade… a única válida é a Premier League, estão muito à frente de todas as outras ligas.”

Segundo Cristiano Ronaldo, sua ida para a Arábia Saudita abriu espaço para outras negociações. “A Liga Saudita é melhor que a MLS. Tenho 100% de certeza que não voltarei a nenhum clube europeu. Abri o caminho para a Liga Saudita… e agora todos os jogadores estão vindo para cá.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias