Al Jazeera repudia acusações de Israel sobre jornalistas mortos em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/01/2024 - 18:16 Para compartilhar:

A emissora de TV catari Al Jazeera, o movimento islamista palestino Hamas e familiares dos dois jornalistas do canal mortos no domingo em um ataque israelense em Gaza negaram, nesta quinta-feira (11), as acusações do Exército israelense de que os mortos seriam “agentes terroristas”.

A Al Jazeera “condena com firmeza, repudia totalmente e, além disso, expressa sua verdadeira surpresa diante das tentativas falsas e enganosas do Exército israelense de justificar a morte do nosso colega, Hamza Wael Dahduh, e de outro jornalista”, informou o canal com sede no Catar em um comunicado.

“São invenções”, havia dito mais cedo à AFP Wael Dahduh, chefe da sucursal do canal de televisão Al Jazeera em Gaza e pai de um dos dois falecidos, Hamza, que tinha “anos de experiência em jornalismo”.

“É claro” que as autoridades israelenses “tentam se defender, justificar o que aconteceu e desviar a atenção”, acrescentou.

Wael Dahduh já tinha perdido a esposa e dois filhos em um ataque israelense em outubro.

Essas são “acusações puramente falsas”, disse à AFP Mohamed Thuraya, primo do outro jornalista morto, Mustafa Thuraya, que colaborou com vários veículos de comunicação internacionais, incluindo a AFP.

“Há vários anos trabalhava no jornalismo, como cinegrafista e fotógrafo” e era “conhecido pelo seu profissionalismo”, acrescentou.

Em um comunicado, o Hamas descreveu as acusações “contra estes dois jornalistas” como “vagas” e “falsas”.

Israel “invoca falsos pretextos para justificar os seus crimes contra civis e jornalistas palestinos”, segundo o Hamas.

Hamza Dahduh e Mustafa Thuraya morreram no domingo em um ataque ao carro em que transitavam pelo sul do território palestino, enquanto cumpriam uma missão para a Al Jazeera.

Na quarta-feira, o Exército israelense alegou que “ambos pilotavam drones que representavam uma ameaça iminente às tropas israelenses”, descrevendo-os como “agentes terroristas”.

Questionado na quarta-feira pela AFP sobre o tipo de drones e a natureza da ameaça, o Exército respondeu hoje que “não tem nada a acrescentar”.

az/ng/mab/pc/aa/dd/mvv/rpr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias