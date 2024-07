Al Ittihad, de Benzema e Romarinho, fecha com o técnico francês Laurent Blanc

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2024 - 11:49 Para compartilhar:

Time de Benzema e do brasileiro Romarinho, o Al Ittihad anunciou neste sábado a contratação do técnico francês Laurent Blanc. O time saudita tinha negociação avançada com Stefano Pioli, ex-treinador do Milan, mas Benzema não se mostrava satisfeito com a escolha, o que fez o presidente do clube, Laoy Nazer, abortar o negócio.

O atacante francês e estrela do time, de acordo com a mídia francesa, preferia o compatriota Christophe Galtier, que trabalhou no Paris Saint-Germain e Lille.

Laurent Blanc estava sem clube desde que saiu do Lyon, em setembro de 2023.

Será a segunda experiência do treinador de 58 anos no Médio Oriente, depois da passagem pelo Al Rayyan, do Catar, entre 2020 e 2022.

Ex-zagueiro que fez parte do elenco da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 1998, Blanc construiu sua carreira como técnico em seu país, a exceção é justamente o Al Rayyan. Conquistou quatro vezes o Campeonato Francês, três com o PSG e uma com o Bordeaux.

O Al Ittihad terminou o campeonato da Arábia Saudita na quinta posição, com apenas 52 pontos, muito atrás do campeão Al-Hilal, que conseguiu 96 pontos.