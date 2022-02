Al Hilal goleia Al Jazira (6-1) e vai enfrentar o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes

O campeão asiático, Al Hilal, da Arábia Saudita, goleou por 6 a 1 o Al Jazira, dos Emirados Árabes, representante do país anfitrião, e se classificou para as semifinais do Mundial de Clubes, neste domingo, em Abu Dhabi.

A equipe de Riade será assim o adversário do inglês Chelsea, campeão europeu, na quarta-feira na segunda semifinal.

Na primeira, na terça-feira, o representante da América do Sul, o Palmeiras, enfrentará o campeão africano, o egípcio Al Ahly, que no sábado derrotou o mexicano Monterrey por 1 a 0 nas ‘quartas-de-final’.

O Al Jazira, que havia vencido o taitiano Pirae (representante da Oceania) na quinta-feira, por 4 a 1, em jogo da fase preliminar desta competição, começou vencendo neste domingo, com um gol do maliano Abdoulay Diaby aos 14 minutos.

No entanto, os sauditas impuseram então a sua superioridade e atropelaram o adversário, vencendo por 6 a 1 com gols do nigeriano Odion Ighalo (36), do brasileiro Matheus Pereira (40), de Mohamed Kanno (57), Salem Al Dawsari (77), Moussa Marega (88) e do peruano André Carrillo (90+2 de pênalti).

O Al Hilal, comandado pelo português nascido na Venezuela Leonardo Jardim (ex-Monaco), terá a responsabilidade de quebrar o tradicional domínio da Europa e da América do Sul no Mundial de Clubes, torneio conquistado em suas edições com formato aberto a outros confederações em treze vezes por times europeus e em quatro por sul-americanos (todos brasileiros).

Os últimos oito campeões do Mundial de Clubes foram europeus. O último sul-americano a erguer o troféu foi o Corinthians em 2012, vencendo justamente o Chelsea na final.

A decisão deste Mundial de Clubes será realizada em Abu Dhabi, no sábado, dia 12 de fevereiro.

