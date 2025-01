Al Hilal anuncia rescisão com Neymar, que fica livre para retornar ao Brasil

O clube saudita Al Hilal anunciou na noite desta segunda-feira (27) a rescisão do contrato de Neymar, o que parece abrir as portas para seu retorno ao futebol brasileiro.

“Al Hilal e Neymar decidiram rescindir sua relação contratual de mútuo acordo”, anunciou o Al Hilal em mensagem difundida em seu perfil em inglês na rede social X, acompanhado de imagens do atleta e de uma mensagem em português: “Obrigado e Boa Sorte.”

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.

Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025