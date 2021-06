Al Duhail se despede de Dudu e jogador está perto de se reapresentar no Palmeiras

O Al Duhail, equipe do Catar, se despediu neste sábado do atacante brasileiro Dudu, que jogou pelo clube asiático emprestado pelo Palmeiras. Contudo, ele ainda não pode se reapresentar ao clube brasileiro oficialmente, apesar da ansiedade da torcida e diretoria pela volta do jogador o mais rápido possível.

A nota oficial do Al Duhail, a princípio, não muda a situação contratual de Dudu, mas pode significar uma boa vontade para que o clube catari o libere com antecedência. A diretoria do Palmeiras deve tratar com o atleta e com o clube árabe por uma autorização para que ele se reapresente e treine com o time alviverde ainda neste mês.

O contrato de Dudu com o Al Duhail vai até 30 de junho, portanto, ele não pode treinar pelo Palmeiras antes dessa data. Para isso, é necessário que o vínculo seja rescindido e que haja uma notificação ao time brasileiro, ou que o clube catari dê uma autorização formal. Ainda há uma série de questões legais sobre essa mudança, entre elas o fato de o jogador estar em férias, a necessidade de um acordo de valores entre Dudu e o Al Duhail, entre outros.

Mesmo que Dudu possa se reapresentar e treinar no Palmeiras antes de 1º de julho, não poderá entrar em campo antes de 1º de agosto, quando abre a janela de transferências internacional e o jogador voltará a ser do Palmeiras oficialmente.

Dudu foi emprestado ao Al Duhail em 2020 com opção de compra do time árabe válida até 15 de maio de 2021. Como o clube catari escolheu não exercer essa opção, Dudu volta ao Palmeiras, onde deve ser o principal reforço para o time de Abel Ferreira nesta temporada.

