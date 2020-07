Al Duhail se aproxima de Dudu após indicar oferta como Palmeiras deseja Clube do Qatar sinalizou neste sábado que pagará tanto a quantia quanto da maneira desejada pelo alviverde, em uma negociação que gira em torno dos R$ 80 milhões

Dudu manifestou, mais uma vez, desejo de sair do Palmeiras e, com os passos dados pelo Al Duhail, do Qatar, neste sábado, o negócio está mais perto de ser concretizado. O clube indicou que mandará uma oferta pelo jogador exatamente nos moldes como o alviverde deseja.

Em reunião realizada na última sexta, a diretoria do alviverde afirmou que liberará o jogador caso essa proposta oficial do Al Duhail esteja de acordo com o desejado. Isso significa que, se a oferta chegar dentro das condições esperadas, o negócio será fechado. A sinalização é de que isso ocorra até o começo da semana que vem.

O alviverde apontou as condições de pagamento dos 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) e o clube do Qatar queria, anteriormente, pagar menos em uma primeira parcela, mas, neste sábado, indicou que mandará uma oferta nas condições desejadas pelo clube.

A negociação envolvendo Dudu e Al Duhail começaram há cerca de 15 dias, antes de o jogador ser acusado de agressão pela ex-mulher. Desde então, porém, algumas questões financeiras criaram impasses para uma oferta oficial. Agora, a indicação é de que o negócio seja fechado em breve.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e, desde então, conquistou três títulos, sendo uma Copa do Brasil em seu ano de estreia e dois Campeonatos Brasileiros, em 2016 e 2018. Além disso, ele quebrou inúmeros recordes com o clube e recebeu diversas propostas desde sua chegada.

