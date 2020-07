Al Duhail rescinde com Mandzukic e abre espaço para Dudu Clube do Qatar está interessado no craque do Palmeiras e prepara uma oferta oficial para o início desta semana, que gira em torno dos R$ 80 milhões

Mais um passo foi dado na possível contratação de Dudu, do Palmeiras, por parte do Al Duhail, do Qatar. Neste domingo, o clube informou a rescisão de contrato com o atacante croata Mario Mandzukic, o que abriu espaço para um estrangeiro no elenco.

O regulamento local exige que o time pode ter até quatro jogadores estrangeiros. Com essa saída, uma vaga ficaria em aberto e aumentam as expectativas para a negociação com o camisa 7 alviverde. A rescisão foi de consenso mútuo.

Esse é mais um capítulo na possível transferência de Dudu para o futebol do Qatar. No último sábado à noite, o Al Duhail indicou que mandará uma oferta pelo jogador exatamente nos moldes como o alviverde deseja.

Em reunião realizada na última sexta, a diretoria do alviverde afirmou que liberará o jogador caso essa proposta oficial do Al Duhail esteja de acordo com o desejado. Isso significa que, se a oferta chegar dentro das condições esperadas, o negócio será fechado. A sinalização é de que isso ocorra até o começo da semana que vem.

O alviverde apontou as condições de pagamento dos 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) e o clube do Qatar queria, anteriormente, pagar menos em uma primeira parcela, mas, neste sábado, indicou que mandará uma oferta nas condições desejadas pelo clube.

Confira abaixo a nota divulgada no site oficial do Al Duhail:

A direção do clube chegou a um acordo com o profissional croata Mario Mandzukic para encerrar o contrato com ele de comum acordo após o período que passou com a equipe.

A administração do clube agradeceu ao jogador no período em que esteve no primeiro time, desejando-lhe sucesso em sua próxima carreira profissional.

Termination Of The Contract With Mandzukic By Mutual Consent https://t.co/kv7A8N4bGA pic.twitter.com/GFkfteky0F — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) July 5, 2020

