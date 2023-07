AL: conheça a prefeita criticada nas redes sociais por fazer fotos em ruas alagadas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 9:12 Compartilhe

A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha (MDB), foi alvo de críticas nas redes sociais após publicar fotos em que aparece nas ruas inundadas pela água das fortes chuvas que atingiram a cidade, cerca de 40 km de distância de Maceió, capital de Alagoas, na sexta-feira, 7.

Em uma das fotos, a gestora aparece olhando para o lado com metade do corpo submerso. Ao lado, havia uma figurinha com o escrito “Operação Chuvas 2023”, design desenvolvido pela prefeitura local.

No twitter, uma internauta desaprovou a atitude de Ceci e afirmou que as fotos pareciam um “editorial de moda”. “Quer dar close na derrota do povo, no pior momento. Está usando a desgraça alheia como cenário para passar imagem que também sofre e vive na pele?”, acrescentou.

A cidade de Atalaia foi uma das primeiras cidades a ser afetada pelos reflexos das fortes chuvas. No local, houve alagamentos, deslizamentos de barreira e uma casa desabou.

A IstoÉ entrou em contato com a prefeita para comentar o ocorrido, mas não obteve resposta até o momento. O espaço permanece aberto.

Quem é a prefeita?

Ceci foi eleita em 2020 para o seu primeiro mandato pelo PSC, com 62,3% dos votos. Depois, no início deste ano, ela filiou-se ao MDB, mesma legenda do senador Renan Calheiros e de seu filho Renan Filho, ministro dos Transportes do Brasil.

A gestora de Atalaia declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter ensino superior completo e a ocupação de empresária. Ela ainda informou possuir um patrimônio de R$ 124.900. Sua situação eleitoral está pendente, pois houve um recurso apresentado pela oposição contra o seu registro de candidatura, que aguarda ser julgado por instância superior.

Além disso, Ceci divulga em suas redes sociais os momentos em que atua como cantora nas horas vagas.

