AL: Bebê morre com sinais de estupro; pais são presos

Um bebê de 11 meses chegou morto no sábado (21) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Deodoro, em Maceió (AL). A criança tinha sinais de violência sexual. Segundo a polícia, a mãe confessou que o marido, pai do neném, cometeu o crime. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Militar, um médico da UPA constatou lesões no ânus do bebê. Ao ser questionada pelos agentes, a mãe contou que sabia que o marido abusava sexualmente do filho diversas vezes com uma escova. Ela destacou que se manteve calada porque era ameaçada.





A mulher também contou que o marido a batia e a trancava no quarto para cometer o crime. Depois, ela limpava o sangue do bebê e trocava as fraldas.

Os dois foram presos e autuados por estupro de vulnerável com resultado morte.