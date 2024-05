Al-Ain de Hernán Crespo é campeão da Champions asiática

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 16:57 Para compartilhar:

O Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos, treinado pelo argentino Hernán Crespo, foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia ao bater o Yokohama Marinos do Japão por 5 a 1 neste sábado (25), no jogo de volta da final.

Na ida, o time japonês havia vencido por 2 a 1, mas o Al-Ain conseguiu reverter o resultado com uma goleada em casa para conquistar pela segunda vez a Champions asiática, depois do título de 2003.

O marroquino Soufiane Rahimi (8′ e 67′), o paraguaio nascido na Argentina Alejandro Romero (33′ de pênalti) e o togolês Kodjo Fo-Doh Laba (90’+1 e 90’+5) marcaram os gols do Al-Ain na partida, enquanto o Yokohama Marinos descontou com o brasileiro Yan Matheus (40′), ex-Palmeiras.

O time japonês disputou todo o segundo tempo com um jogador a menos, devido à expulsão do goleiro William Popp pouco antes do intervalo (45’+10).

Hernán Crespo, que em 2021 teve uma passagem de oito meses pelo São Paulo, chegou ao Al-Ain em novembro do ano passado.

Com o título da Champions asiática, o Al-Ain garantiu vaga no novo Mundial de Clubes da Fifa, cuja primeira edição será disputada nos Estados Unidos no ano que vem.

