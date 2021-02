Al Ahly x Palmeiras: saiba onde assistir Sem TV aberta, a partida poderá ser assistida na TV por assinatura

Em jogo válido pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA, Al Ahly e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar.

Na partida contra o Tigres, do México, o Verdão perdeu por 1 a 0 e não conseguiu a vaga para a final da competição, assim como o Al Ahly, do Egito, que foi derrotado pelo Bayern de Munique – outro finalista – pelo placar de 2 a 0. As duas equipes decidem quem ficará em terceiro lugar do torneio.

Al Ahly x Palmeiras será transmitido pelo SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globo Play. O NP/L! acompanhará o jogo em tempo real.

