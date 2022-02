Al-Ahly x Monterrey: onde assistir, horário e escalações da partida do Mundial de Clubes Equipes se enfrentam neste sábado e definem quem será o adversário do Palmeiras na semifinal da competição da Fifa. Jogo acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

Chegou a hora de conhecermos o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. Neste sábado, na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o Al-Ahly, do Egito, encara o Monterrey, do México. O jogo acontece no Estádio Al Nahyan, às 13h30 (de Brasília).

AL-AHLY

Campeão da Liga dos Campeões da África, o Al-Ahly chega com um grande problema para a partida contra os mexicanos. O time comandado pelo sul-africano Pitso Mosimane tem sete desfalques por conta da Copa Africana de Nações, que termina no domingo. O Egito encara o Senegal na decisão.

MONTERREY

Assim como o Egito conta com problemas por desfalques relacionados à seleção, o Monterrey também viu alguns de seus atletas estarem a serviço de seus países na primeira Data-Fifa de 2022. A diferença é que os Rayados já estão com o elenco completo, apenas com o desgaste como empecilho.

FICHA TÉCNICA

Al-Ahly (EGI) x Monterrey (MEX)

Mundial de Clubes 2021

Quartas de final

​

Data e horário: 05/02/2022, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi (EAU)

Árbitro: Chris Beath (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

Transmissão: Band e BandSports

PROVÁVEIS TIMES

AL-AHLY (Técnico: Pitso Mosimane)

Lotfi; Rabia, Benoun e Koka; Hany, Dieng, Magdy e Miquissone; Tau, Hassan e Abdelkader.

MONTERREY (Técnico: Javier Aguirre)

Andrada; Medina, Montes, Moreno e Gallardo; Ortiz, Romo e González; Meza, Janssen e Funes Mori.

