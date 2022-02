Al Ahly elimina Monterrey (1-0) e será adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes

O campeão africano, o egípcio Al Ahly, surpreendeu neste sábado, em Abu Dhabi ao eliminar o mexicano Monterrey no Mundial de Clubes, vencendo por 1 a 0 no duelo da segunda fase (‘quartas de final’) e será o adversário do Palmeiras nas semifinais.

O lateral-direito Mohamed Hany marcou o único gol da partida no início do segundo tempo (53 minutos), o que foi suficiente para o tradicional time do Cairo, que detém o recorde de títulos de campeão da África (10) e do Egito (42), avançar para enfrentar na próxima terça-feira o time brasileiro, que larga direto na penúltima fase como representante da América do Sul depois de conquistar a Libertadores.

O Al Ahly foi terceiro em duas edições do Mundial de Clubes: em 2006 e 2021.

Seu objetivo neste torneio é seguir o exemplo da seleção egípcia, que neste domingo jogará contra o Senegal a final da Copa Africana das Nações (CAN), em Camarões.

Ao lado do Palmeiras, o outro grande favorito ao título neste Mundial de Clubes é o inglês Chelsea, que enfrentará na segunda semifinal na quarta-feira o vencedor do duelo entre Al Hilal (da Arábia saudita) e Al Jazira (dos Emirados Árabes Unidos).

O time londrino jogou neste sábado pelas oitavas de final da FA Cup e venceu por 2 a 1 na prorrogação o Plymouth Argyle, da terceira divisão.

O técnico Thomas Tuchel, que testou positivo para covid-19 e é dúvida para o torneio em Abu Dhabi, não ficou no banco de reservas dos ‘Blues’.

Com a derrota do Monterrey o México continua sem conquistar o título mundial de clubes, um objetivo que lhe escapa ano após ano.

Na edição passada, há um ano, no Catar, o Tigres havia feito história ao se tornar o primeiro time mexicano a chegar a uma final do Mundial de Clubes, perdendo por 1 a 0 para o alemão Bayern de Munique.

O Monterrey encerra sua participação em seu quinto Mundial de Clubes com mais um fracasso ao ser eliminado pela terceira vez na estreia, nas quartas de final, como aconteceu nas edições de 2011 e 2013.

Nas outras duas conseguiu chegar às semifinais, em 2012 e 2017, e terminou o torneio na terceira posição.

Os ‘Rayados’ jogam na terça-feira na partida pelo quinto lugar contra o perdedor do outro duelo das quartas de final (Al Hilal-Al Jazira).

