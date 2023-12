Al-Ahly do Egito vence Urawa Reds (4-2) e termina Mundial de Clubes em terceiro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/12/2023 - 15:40 Para compartilhar:

O campeão africano, o egípcio Al-Ahly, conquistou o bronze no Mundial de Clubes ao vencer por 4 a 2 nesta sexta-feira (22) o japonês Urawa Red Diamonds na decisão do terceiro lugar.

Horas antes da final entre Fluminense e Manchester City, o estádio Prince Abdullah Al Faisal, em Jidá, sediou a penúltima partida do torneio, a que mais teve gols até o momento, entre dois times que não haviam marcado nas respectivas semifinais.

Yasser Ibrahim colocou os egípcios na frente ao aproveitar um rebote do goleiro japonês Shusaku Nishikawa (19′) dentro da pequena área.

O sul-africano Percy Tau marcou com classe após um roubo na saída de bola dos japoneses para fazer 2 a 0 (25′).

Mas o campeão da Champions asiática reagiu primeiro com um gol do atacante guineense nascido na Espanha José Kanté (43′), antes do zagueiro Alexander Scholz empatar de pênalti (54′). Um gol contra de Yoshio Koizumi (60′) recolocou a equipe do Cairo em vantagem, que apesar de ter desperdiçado uma penalidade máxima, garantiu a vitória nos acréscimos com um gol de Ali Maâloul (90’+8).

O Al-Ahly, que nas quartas de final havia eliminado o saudita Al-Ittihad do técnico Marcelo Gallardo e perdido nas semifinais para o Fluminense, conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes pela quarta vez em sua história.

