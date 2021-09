Al-Ahli rescinde contrato do volante Paulinho após quatro jogos Volante, ex-Corinthians, entrou em acordo com o clube alegando motivos particulares

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou neste sábado a rescisão do contrato do volante brasileiro Paulinho. O ex-jogador de Corinthians e Barcelona fez apenas quatro jogos pela equipe e marcou dois gols.

A decisão teria sido tomada em comum acordo entre o clube e o titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014, que alegou motivos particulares, de acordo com um comunicado emitido pelo clube árabe. Em junho, o volante já havia rescindido com o Guangzhou Evergrande, da China.

Paulinho havia assinado contrato por três temporadas, recebendo 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) por ano mais bônus por metas alcançadas.

Ele chegou a ser alvo de clubes brasileiros na última janela de transferências, como como Red Bull Bragantino, Grêmio e Corinthians, pelo qual foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2011.

Como a janela já foi fechada, Paulinho só poderia retornar ao Brasil agora em 2022.

