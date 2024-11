AL: acidente com ônibus de turismo deixa 18 mortos a caminho do Quilombo dos Palmares

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2024 - 10:46 Para compartilhar:

Um ônibus que levava moradores da Serra da Barriga para o memorial do Quilombo dos Palmares caiu em uma ribanceira, em União dos Palmares (AL) – cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de Maceió (AL) – na tarde deste domingo, 24, deixando 18 mortos e 31 feridos. O motorista teria perdido controle do veículo, segundo testemunhas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) apontou que 16 pessoas morreram no local e uma gestante foi encaminhada ao Hospital Regional da Mata, mas não resistiu aos ferimentos. Uma criança de quatro anos está entre as vítimas fatais e veio a óbito em uma unidade de saúde. As informações são do “Conexão GloboNews”, da “GloboNews”.

+ Ônibus que transportava estudantes cai em penhasco e deixa 11 mortos no Peru

+ BA: acidente de ônibus de turismo em rodovia deixa oito mortos, diz PRF

De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus teria perdido o controle do veículo e o coletivo caiu em uma ribanceira. A Polícia Civil de Alagoas abriu um inquérito para apurar o ocorrido e o acidente é investigado pela Delegacia Regional de União dos Palmares, sob o comando do delegado Guilherme Iusten.

Segundo a Polícia Científica do estado, os corpos das vítimas serão levados ao IML (Instituto Médico Legal) Estácio de Lima, onde passarão por necropsia e identificação oficial. Posteriormente, os cadáveres serão liberados.

O delegado-geral da Polícia Civil, Gustavo Xavier, e o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Flávio Saraiva, pediram rapidez no processo investigativo.

Em nota, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, lamentou a tragédia e decretou luto oficial de três dias. “Recebi com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas”.

“Determinei a total mobilização do estado, com equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e toda a estrutura de saúde atuando no socorro às vítimas, que já estão sendo atendidas nas unidades de saúde do estado, em Maceió e União dos Palmares.”

*Com informações da Agência Brasil