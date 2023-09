AJX é Escolhida para o Programa Google for Startups 2023 – Seguindo os Critérios de Excelência de Tecnologia e Inovação.

Agência Marcas de Credibilidadei Agência Marcas de Credibilidade https://istoe.com.br/autor/agencia-marcas-de-credibilidade/ 22/09/2023 - 14:25 Compartilhe

A efintech AJX Capital foi selecionada para a turma 2023 do Programa Google For Startups Cloud Program, com ênfase nas melhores práticas no uso de Inteligência Artificial. A equipe, comandada por Anderson Soares foi convidada então pelo Google para fazer uma imersão de 4 dias no berço da Alta Technologia, o Vale do Silício na Califórnia. O programa visa catalisar o impacto das soluções de acesso em investimentos por meio de programas de orientação ao melhor uso das suítes disponibilizadas pelo Google.

“Entendemos a participação nesse programa como forma de transformar vida dos nossos clientes. É uma alegria nossa empresa ter sido escolhida pelo Google, isso reafirma que estamos no caminho certo, pois fomos monitorados, aprovados e direcionados para participar do programa, resultado de um trabalho ético e comprometido de todo nosso ecossistema”, externou o CEO.

Além da seleção do Google a empresa ganhará o selo Great Place to Work, uma renomada pesquisa de clima, onde as primícias como, marcar empreendedora, endomarketing e senso de pertencimento, são avaliados, deixando a AJX como uma empresa em destaque ao desenvolvimento de um empreendedorismo sustentável.

Segundo Anderson, encontrar a melhor solução para seus investimentos é essencial para que a pessoa possa ter independência financeira, porém é de suma importância buscar segurança e compromisso. Uma empresa que está em ascensão no mercado financeiro, é a AJX CAPITAL, que trabalha com produtos financeiros de maneira democrática, dentro de um ecossistema que além de ensinar a poupar, educa financeiramente de maneira fácil e inclusiva cada um de seus clientes com um único objetivo, o de encontrar as melhores opções de investimento para seu sucesso, a depender do perfil de cada investidor.

Anderson Soares, é o CEO da AJX Capital S/A, 43 anos, nascido em Recife-PE, há 25 anos é especialista em mercado financeiro, possui alta experiência em grandes instituições e atuações reconhecidas em cargos de alta relevância, tanto em bancos de investimento e alta renda. A AJX CAPITAL S.A., há 2 anos vem revolucionado o mercado financeiro.

Anderson iniciou sua carreira no mercado de bancário ainda muito jovem e com muita dedicação se tornou esse empreendedor visionário. “Vim de Pernambuco para São Paulo quando criança. Precisei vender na adolescência sacos de lixo de porta em porta. Participei de um projeto educacional em uma ONG que mudou minha vida e pude trabalhar com microcrédito, estagiei em banco para me aprofundar no mercado financeiro. Vi ali uma oportunidade de crescimento, estudei muito sobre o mercado e hoje abordo o assunto de modo preponderante. Nestes últimos dois anos empreendendo na AJX, que conta com um time altamente qualificado para atender nossos clientes”, conta.

A AJX, disponibiliza cédulas de crédito bancário (CCB), é uma modalidade de investimento em renda fixa privada totalmente digital, modelo este, regulado pelo Banco Central do Brasil. Todo processo de investimento é realizado de forma transparente, com ética e responsabilidade e com uma governança atuante e segregada.

Atualmente a AJX CAPITAL, se destaca em um ecossistema onde a tecnologia democratiza a entrega de soluções com valor não monetário. A imutabilidade da cultura estabelecida sobre o negócio traz senso de pertencimento, sinergia e colaboração em um processo unilateral de cura, aprimoramento e aperfeiçoamento com os canais B2B e B2C.

“Estamos aqui unicamente para entregar o nosso melhor para os clientes com nossas soluções financeiras,” explica Soares.

A democratização o acesso e inclusão, através de soluções eficientes a despeito da área de atuação ou segmento, utilizando a tecnologia como transição e acesso àqueles que, em outro momento, não detinham o acesso, sendo excluídos.

Como efintech, levar além de solução a construção de uma jornada vitoriosa, através de uma entrega pedagógica sofisticada, mas de fácil entendimento, descomplicando e desburocratizando o ensino através da tecnologia.

Texto por Betoh Cascardo