‘Ajude pessoas humildes’, ‘manda PIX’: carioca é confundida com bilionária mais jovem do mundo nas redes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/04/2024 - 11:38 Para compartilhar:

Uma estudante do Rio de Janeiro foi confundida nas redes sociais com a brasileira Lívia Voigt, eleita a mais nova bilionária pela revista Forbes, e recebeu mensagens de vários usuários pedindo para que ela “ajudasse os humildes”. O caso de Lívia Voi, separada pela fortuna e por duas letras da catarinense herdeira da Weg viralizou nas redes sociais ao longo desta quarta-feira, 3.

A publicação de Lívia Voi chegou a cinco milhões de visualizações no X (antigo Twitter). “Eu não estava entendendo porque 500 pessoas estavam pedindo para me seguir no Instagram de um em um minuto”, escreveu a jovem na postagem, mostrando o caso de uma vereadora de João Pessoa (PB) que a confundiu com a bilionária mais jovem do planeta.

+ Vicky Safra, banqueira e herdeiras: quem são as 13 bilionárias brasileiras na lista da Forbes de 2024

+ Brasileira de 19 anos é bilionária mais jovem do mundo em lista da Forbes

Confira a publicação de Lívia Voi:

eu n estava entendendo pq 500 pessoas estavam pedindo pra me seguir no instagram de 1 em 1min QUANDO DE REPENTE pic.twitter.com/tOSUQ5eEoP — livia (@livia_voi) April 3, 2024

Ao questionar a parlamentar de João Pessoa sobre como ela tinha achado seu perfil, a vereadora enviou uma notícia que falava sobre Lívia Voigt, herdeira da Weg. A parlamentar contou ainda que foi atrás das redes sociais da bilionária, entretanto, encontrou apenas a conta da estudante.

Além da vereadora que pediu para que Lívia ajudasse os humildes, a jovem compartilhou outras mensagens que recebeu nas redes sociais. “Me manda um pix de uns 35 ‘conto’”, enviou um usuário para a jovem. “É você que está ajudando os pobres?” e “Oi, você me compraria um Vectra GLS?” foram questionamentos vistos pela estudante.

Quem é Lívia Voigt?

Lívia Voigt é uma estudante de psicologia de Santa Catarina que é acionista da Weg, empresa brasileira fabricante de equipamentos elétricos. A fortuna da jovem foi avaliada em 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões), fazendo com que a herdeira se tornasse a pessoa rica mais nova do mundo, conforme a Forbes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias