Ajuda que chegou de navio a Gaza foi transportada para o norte do território

A ajuda humanitária que chegou na sexta-feira a Gaza, o primeiro carregamento enviado de navio por um corredor marítimo procedente do Chipre, foi transportada para o norte do território palestino pela ONU, informou nesta terça-feira (19) a WCK, uma das ONGs que participaram da operação.

Um navio da ONG espanhola Open Arms desembarcou 200 toneladas de suprimentos em um projeto coordenado com a organização World Central Kitchen (WCK).

A WCK, uma ONG fundada pelo chef espanhol José Andrés, especializada na entrega de alimentos em áreas afetadas por desastres, afirmou que não há data para uma segunda entrega de ajuda a partir do porto cipriota de Larnaca devido às condições meteorológicas adversas.

“As quase 200 toneladas de ajuda que chegaram no navio ‘Open Arms’ foram transportadas ao norte da Faixa de Gaza como parte de um comboio do Programa Mundial de Alimentos (PMA) esta manhã para que sejam utilizadas no preparo de refeições para a população”, afirmou a WCK em um comunicado.

A guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas, que começou depois do ataque do grupo islamista ao território israelense que deixou 1.160 mortos, provocou uma crise humanitária grave em Gaza, em particular no norte do território.

A ofensiva israelense deixou 31.819 mortos em Gaza até o momento, segundo o Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas desde 2007.

Um relatório apoiado pela ONU alertou na segunda-feira que 1,1 milhão de palestinos enfrentam o nível mais severo de insegurança alimentar.

O barco “Open Arms”, que a ONG de mesmo nome utiliza para salvar migrantes que atravessam o Mediterrâneo, chegou na sexta-feira a Gaza, após três dias de navegação a partir de Larnaca.

