‘Ajuda a Gaza atingiu ponto mínimo’, alerta UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 14 OUT (ANSA) – O alto representante para Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, alertou nesta segunda-feira (14), durante reunião do Conselho das Relações Exteriores do bloco (CNE), em Luxemburgo, que a ajuda para a Faixa de Gaza atingiu seu ponto mínimo desde o início da guerra entre o grupo fundamentalista Hamas e Israel, há um ano.

“A ajuda que entra em Gaza está no seu ponto mais baixo desde o início da guerra. A fome é usada como arma. As pessoas estão exaustas e não podem mais se deslocar de norte a sul”, declarou Borrell.

De acordo com o Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência da ONU vencedora do Nobel da Paz em 2020, o norte da Faixa de Gaza não recebe alimentos desde o dia 1º de outubro devido à intensificação dos combates.

O alto representante da UE também aproveitou a ocasião para criticar os ataques israelenses à Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil). “É inaceitável atacar a Unifil: gostaria que os Estados-membros chegassem a um acordo [sobre um texto condenando as ações] o quanto antes”, disse. (ANSA).