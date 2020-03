Ajax rescinde contrato de Abdelhak Nouri, em coma há anos

O Ajax encerrou o vínculo contratual com Abdelhak Nouri, vítima em julho de 2017 de lesões cerebrais após uma parada cardíaca sofrida durante um jogo, informou o jornal holandês De Telegraaf.

De acordo com o jornal, o popular clube da Holanda tomou esta decisão devido a uma cláusula no contrato de Nouri que estabelece uma renovação automática nas mesmas condições do contrato anterior a partir e 1º de julho.

Ex-promessa do Ajax, Abdelhak Nouri, de 22 anos, se encontra em coma há quase três anos.

O meia, apelidado de ‘Appie’, desmaiou repentinamente em campo durante um amistoso de pré-temporada entre o Ajax e o Werder Bremen na Áustria.

A família do jovem recorreu à comissão arbitral da Federação holandesa em junho de 2018, pedindo uma indenização ao clube para arcar com os cuidados médicos que Nouri precisará durante toda a vida.

O Ajax aceitou pouco depois se responsabilizar integralmente pelas necessidades do jogador e pediu desculpas à família.

