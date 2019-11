Ajax perde atacante David Neres, lesionado, por um mês e meio

O Ajax não poderá contar com o brasileiro David Neres “até a pausa de inverno”, que começa na Holanda no dia 22 de dezembro, anunciou nesta sexta-feira seu técnico Erik Ten Hag em coletiva de imprensa.

Neres jogou 72 minutos na terça-feira no espetacular empate em 4 a 4 contra o Chelsea na Liga dos Campeões. O jogador tem problemas em um joelho, segundo Ten Hag.

Autor de seis gols desde o início do campeonato holandês, o atacante participou dos quatro jogos disputados pelo Ajax na Champions.

“É um golpe duro, para ele e para a equipe”, acrescentou o técnico.

Após 12 rodadas, o Ajax lidera a Eredivisie holandesa e no domingo recebe o Utrecht (4º).

Na Champions League o time trava uma luta acirrada no Grupo H com Chelsea e Valencia, os três com sete pontos, pelas duas vagas nas oitavas. O Lille é último com apenas um ponto.

