Ajax em perigo na Liga Europa, United e Sevilla buscam confirmar vaga

O caminho para as oitavas de final da Liga Europa é repleto de armadilhas para muitos favoritos: Manchester United, Sevilla e principalmente Ajax, em situação delicada, não terão vida fácil para garantir uma vaga na próxima fase.

Destes três favoritos ao título, o Ajax é quem tem a situação mais complicada. Os holandeses, semifinalistas da Liga dos Campeões na temporada passada, terão que marcar pelo menos três gols em casa contra o Getafe para reverter o tropeço do jogo de ida (0-2 na Espanha) e evitar uma queda precoce na Liga Europa.

Os clubes ingleses também não podem relaxar, com exceção do Wolverhampton, praticamente classificado após a goleada sobre o Espanyol na ida (4-0). O Manchester United só empatou com o Brugge na ida (1-1), enquanto o Arsenal defenderá uma vantagem mínima contra o Olympiakos (1-0).

Um desafio similar espera pelo Sevilla, que sofreu com os romenos do Cluj na ida (1-1) e não tem mostrado tanta força quanto nas campanhas vitoriosas na Liga Europa entre 2014 e 2016.

Os clubes alemães, que brilharam na ida das oitavas de final da Champions com três vitórias (Dortmund, Leipzig e Bayern de Munique), também atravessam bom momento na Liga Europa: o Bayer Leverkusen visita o Porto com um gol de vantagem (2-1 na ida), mesma situação do Wolfsburg contra os suecos do Malmö (2-1). Já o Eintracht Frankfurt está mais tranquilo após vencer por 4 a 1 do Salzbourg.

A situação na Itália também é boa. A Inter de Milão e a Roma, que venceram fora de casa o Ludogorets (2-0) e o Gent (1-0), têm tudo para avançar às quartas.

Quarta-feira

(15h00) Sporting Braga (POR) – Glasgow Rangers (SCO) (ida: 2-3)

Quinta-feira

(15h55) Espanyol (ESP) – Wolverhampton (ING) (ida: 0-4)

Basaksehir (TUR) – Sporting Portugal (POR) (ida: 1-3)

Porto (POR) – Bayer Leverkusen (ALE) (ida: 1-2)

Basel (SUI) – APOEL Nicósia (CYP) (ida: 3-0)

Linz (AUT) – AZ Alkmaar (HOL) (ida: 1-1)

Malmö (SUE) – Wolfsburg (ALE) (ida: 1-2)

Gent (BEL) – Roma (ITA) (ida: 0-1)

(18h00) Ajax (HOL) – Getafe (ESP) (ida: 0-2)

Celtic (SCO) – Copenhague (DIN) (ida: 1-1)

Sevilla (ESP) – CFR Cluj (ROM) (ida: 1-1)

Arsenal (ING) – Olympiakos (GRE) (ida: 1-0)

Manchester United (ING) – Brugge (BEL) (ida: 1-1)

Inter de Milão (ITA) – Ludogorets (BUL) (ida: 2-0)

RB Salzbourg (AUT) – Eintracht Frankfurt (ALE) (ida: 1-4)

Benfica (POR) – Shakhtar Donetsk (UCR) (ida: 1-2)

ama/kau/am

AFC AJAX

SPORT LISBOA E BENFICA – FUTEBOL

RANGERS INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB PLC

CELTIC PLC