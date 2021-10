Airbus volta a lucrar no 3º trimestre e Ebit ajustado supera expectativas

A Airbus divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 404 milhões de euros no terceiro trimestre de 2021, revertendo prejuízo de 767 milhões de euros observado no mesmo período do ano passado.

Entre julho e setembro, o Ebit ajustado – que é uma medida mais acompanhada por investidores – da fabricante de aviões europeia totalizou 666 milhões de euros, 19% menor do que um ano antes, mas acima da previsão de analistas, de 648 milhões de euros.

Já a receita teve queda anual de 6% no trimestre, a 10,52 bilhões de euros, com a redução de entregas de aeronaves. A Airbus, que tem sede em Toulouse, na França, disse também prever agora que terá Ebit ajustado de cerca de 4,5 bilhões de euros em 2021. Com informações da Dow Jones Newswires.

