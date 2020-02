Airbus tem prejuízo no 4º trimestre e frustra expectativas de lucro

A Airbus divulgou nesta quinta-feira que teve prejuízo líquido de 3,55 bilhões de euros no quarto trimestre de 2019, frustrando a projeção de analistas que previam lucro de 2,23 bilhões de euros no período.

Entre outubro e dezembro, a receita da Airbus totalizou 24,31 bilhões de euros e o Ebit ajustado – que é uma medida mais acompanhada por investidores – ficou em 2,81 bilhões de euros.

Em todo o ano de 2019, a Airbus acumulou prejuízo líquido de 1,36 bilhão de euros, revertendo lucro de 3,05 bilhões de euros do ano anterior. O resultado foi afetado por 3,6 bilhões de euros em multas relacionadas a um acordo para encerrar uma investigação sobre esquema de propinas.

A receita anual da empresa somou 70,48 bilhões de euros, com alta de 11% em relação a 2018.

A empresa com sede em Toulouse, na França, prevê que suas entregas voltarão a crescer em 2020, para cerca de 880 aviões. No ano passado, quando a Airbus superou a Boeing como maior fabricante de aviões do mundo, foram entregues 863 unidades.

Separadamente, a Airbus anunciou a compra da participação da canadense Bombardier no programa do jato A220, por US$ 591 milhões. Com isso, a fatia da Airbus no programa aumentou para 75%. Depois que a transação for completada, o governo de Quebec ficará com os 25% restantes. Fonte: Dow Jones Newswires.