Airbus tem prejuízo no 2º trimestre, mas receita vem em linha com o esperado

A Airbus divulgou nesta quinta-feira (30) que teve prejuízo líquido de 1,44 bilhão de euros (US$ 1,7 bilhão) no segundo trimestre de 2020, revertendo lucro de 1,16 milhão de euros verificado no mesmo período do ano passado.

Afetada pela pandemia do novo coronavírus, a receita da fabricante de aviões europeia sofreu queda anual de 55% entre abril e junho, a 8,32 bilhões de euros, mas o resultado veio praticamente em linha com o consenso de analistas consultados pela FactSet, de 8,31 bilhões de euros.

O Ebit ajustado – que é uma medida mais acompanhada por investidores – da Airbus ficou negativo em 1,23 bilhão de euros no último trimestre.

A Airbus, que tem sede em Toulouse, na França, disse que ainda não fará projeções para 2020 em meio às incertezas causadas pela covid-19. Por volta das 4h50 (de Brasília), a ação da Airbus saltava 5% na Bolsa de Paris. (Com informações da Dow Jones Newswires).

