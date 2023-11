Airbus tem alta no lucro líquido a 806 mi de euros no 3º trimestre, mas fica abaixo da previsão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 14:28 Para compartilhar:

A Airbus registrou lucro líquido de 806 milhões de euros no terceiro trimestre, avanço de 21% na comparação anual. O lucro por ação ajustado ficou em 1,02 euro, abaixo da previsão de 1,18 euro por ação dos analistas ouvidos pela FactSet, mas com crescimento de 20% ante igual período do ano passado.

A receita da companhia ficou em 14,90 bilhões de euros. O aumento anual, neste caso, foi de 12%.

Além disso, a Airbus reafirmou os planos de entregar 720 aviões comerciais em 2023, apesar de dificuldades nas cadeias de produção que dificultam conseguir algumas partes de aviões e também algumas matérias-primas.

