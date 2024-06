Airbus revisa para baixo expectativa de entrega de aeronaves e lucro este ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2024 - 16:31 Para compartilhar:

A Airbus informou nesta segunda-feira, 24, que não alcançará suas metas anuais para o ano, incluindo o número de aeronaves comerciais que planejava entregar, depois que sua equipe de gestão de sistemas espaciais identificou novos desafios comerciais e técnicos.

A fabricante europeia de aviões disse que também registrará encargos de cerca de 900 milhões de euros (US$ 962,5 milhões) no primeiro semestre de 2024 após uma revisão extensa de seus programas de sistemas espaciais.

A Airbus espera encerrar o ano entregando 770 aeronaves comerciais, abaixo da previsão anterior de 800 entregas de aeronaves comerciais de alguns meses atrás.

Segundo a companhia, a trajetória de aumento da produção do A320 foi ajustada para refletir desafios específicos da cadeia de suprimentos em um ambiente operacional degradado, e que sua meta de produção de 75 aeronaves da Família A320 por mês agora está prevista para ser alcançada um ano mais tarde, em 2027.

A Airbus também prevê lucros ajustados antes de juros e impostos de cerca de 5,5 bilhões de euros, abaixo dos 6,5 bilhões de euros a 7 bilhões de euros esperados anteriormente.

As expectativas de fluxo de caixa livre da Airbus antes do financiamento do cliente também foram reduzidas para 3,5 bilhões de euros, de 4 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.