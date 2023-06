Airbus recebe pedido recorde de 500 jatos da indiana IndiGo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 15:46 Compartilhe

A companhia aérea indiana IndiGo está comprando 500 jatos de passageiros da fabricante de aviões europeia Airbus, disseram as duas empresas nesta segunda-feira, 19, em um pedido recorde que ressalta a crescente demanda por viagens aéreas alimentada pelo crescimento econômico do país. Segundo ambas a empresas, este é o maior contrato de compra da história da aviação comercial, e envolve o modelo A320.

Executivos de ambas as empresas anunciaram o acordo no dia de abertura do Paris Air Show, o maior evento do mundo com foco na indústria aeronáutica e espacial. Eles não revelaram quanto valia o pedido, mas provavelmente chegaria a dezenas de bilhões de dólares.

O pedido é “um enorme marco”, disse o CEO da IndiGo, Peter Elbers, em entrevista coletiva. “Ninguém jamais encomendou um pedido dessa magnitude. E isso mostra o potencial da aviação indiana e as ambições que a IndiGo está tendo.” A compra destaca como as duas empresas estão “democratizando viagens aéreas acessíveis para milhões de pessoas no mercado de aviação que mais cresce no mundo”, disse o diretor comercial da Airbus, Christian Scherer, em comunicado.

O pedido da IndiGo, com sede em Nova Délhi, supera outro acordo gigantesco assinado meses antes pela Air India para 470 aeronaves da Airbus e da rival americana Boeing.

As companhias aéreas indianas estão correndo para atender à crescente demanda por viagens dos crescentes níveis de consumidores de classe média do país. Os jatos A320 que a IndiGo está comprando são normalmente usados em rotas de curta distância.

A fabricante de aviões também recebeu pedidos da Flynas, uma transportadora saudita de baixo custo que está comprando 30 jatos A320neo, e da Air Mauritius, que está comprando três aeronaves A350 de fuselagem larga para uso em rotas de longa distância para a Europa e o sul da Ásia. Fonte: Associated Press

